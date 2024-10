“Stellantis, lacrime e sangue”, in piazza anche l’Irpinia: le richieste (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Future soppressioni di posti di lavoro in casa Stellantis? ”Non scarto nulla”: con queste frasi l’amministratore delegato della fabbrica di automobili Carlos Tavares, ha sollevato un vero e proprio caos oltre che nuove preoccupazioni e incertezze dopo il caos estivo a Melfi e nuove nubi sullo stabilimento di Pratola Serra. “La salute finanziaria di Stellantis non passa unicamente dalla soppressione di posti” ma “passa attraverso tante altre cose: immaginazione, intelligenza, innovazione. Che è quello che stiamo facendo”, ha aggiunto l’AD di Stellantis non sedando le preoccupazioni. Anteprima24.it - “Stellantis, lacrime e sangue”, in piazza anche l’Irpinia: le richieste Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Future soppressioni di posti di lavoro in casa? ”Non scarto nulla”: con queste frasi l’amministratore delegato della fabbrica di automobili Carlos Tavares, ha sollevato un vero e proprio caos oltre che nuove preoccupazioni e incertezze dopo il caos estivo a Melfi e nuove nubi sullo stabilimento di Pratola Serra. “La salute finanziaria dinon passa unicamente dalla soppressione di posti” ma “passa attraverso tante altre cose: immaginazione, intelligenza, innovazione. Che è quello che stiamo facendo”, ha aggiunto l’AD dinon sedando le preoccupazioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tavares annuncia altre lacrime e sangue per Stellantis : non escludo ulteriori licenziamenti - Al quotidiano Les Echos: chiudere le fabbriche? Non lo escludo In un’intervista rilasciata al quotidiano francese “Les Echos” l’amminstratore delegato di Stellantis, ha anche attaccato i politici europei. Tavares ha aggiunto però che la soppressione dei posti di lavori ”non è al centro della nostra riflessione strategica”. (Secoloditalia.it)

Tavares annuncia altre lacrime e sangue per Stellantis : non escludo altri licenziamenti - “C’è effettivamente un problema di coerenza tra l’Unione europea e alcuni dei suoi Paesi membri”, ha detto Tavares. L'articolo Tavares annuncia altre lacrime e sangue per Stellantis: non escludo altri licenziamenti sembra essere il primo su Secolo d'Italia. La Lega all’attacco: “Da Tavares dichiarazioni sconcertanti” La Lega ha commentato con parole durissime le frasi dell’ad di Stellantis. (Secoloditalia.it)