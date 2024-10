“Sta bene a Napoli. Son tutte cose premature”: l’agente “avvisa” la società azzurra! (Di lunedì 14 ottobre 2024) In casa Napoli si continua a lavorare sul futuro. Ad oggi, non tutti i giocatori fanno parte del progetto ideato da Antonio Conte. Sono giorni davvero caldi in casa Napoli. La stagione è partita al meglio, ma ovviamente la dirigenza è già focalizzata sul futuro. La società avrebbe le idee molto chiare, e tanto dipenderebbe anche da Antonio Conte. L’arrivo a Napoli del tecnico ha portato grosso entusiasmo, e al tempo stesso ci sono uomini ad oggi intoccabili. Il tecnico ha un progetto chiaro e non intende assolutamente apportare delle modifiche. I cambiamenti, però, potrebbero essere rappresentati dalle cessioni. Infatti, come già sottolineato, non tutti fanno parte del progetto dell’allenatore salentino. Le novità potrebbero arrivare nei prossimi mesi e toccheranno più uomini. Alcuni interpreti fanno parte del reparto offensivo, basti ripensare a Giovanni Simeone. Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In casasi continua a lavorare sul futuro. Ad oggi, non tutti i giocatori fanno parte del progetto ideato da Antonio Conte. Sono giorni davvero caldi in casa. La stagione è partita al meglio, ma ovviamente la dirigenza è già focalizzata sul futuro. Laavrebbe le idee molto chiare, e tanto dipenderebbe anche da Antonio Conte. L’arrivo adel tecnico ha portato grosso entusiasmo, e al tempo stesso ci sono uomini ad oggi intoccabili. Il tecnico ha un progetto chiaro e non intende assolutamente apportare delle modifiche. I cambiamenti, però, potrebbero essere rappresentati dalle cessioni. Infatti, come già sottolineato, non tutti fanno parte del progetto dell’allenatore salentino. Le novità potrebbero arrivare nei prossimi mesi e toccheranno più uomini. Alcuni interpreti fanno parte del reparto offensivo, basti ripensare a Giovanni Simeone.

Rugby serie A - il Romagna esce sconfitto da Napoli e porta a casa solo un punto - Nell’esordio in campionato il Romagna esce sconfitto per 29-27 da Napoli e porta a casa solo un punto: la sconfitta arriva nel finale di una partita in cui i galletti, dopo un inizio in salita, sembravano avere la vittoria in tasca. L’avvio del match è equilibrato e dopo un po’ di botta e... (Cesenatoday.it)

Si allontana da casa e scompare : anziano ritrovato dalla Polizia di Stato sulla Tangenziale di Napoli - Salvataggio di un anziano scomparso: La Polizia di Stato Ritrova un 70enne disorientato sulla Tangenziale di Napoli Nel pomeriggio di mercoledì, personale della Polizia di Stato ha soccorso un uomo di 70 anni che, nella stessa mattinata, si era allontanato dalla sua abitazione di Orta di Atella (Ce) facendo perdere le proprie tracce. (Puntomagazine.it)

Napoli su Casadei - parla il calciatore : “Dopo aver parlato con Maresca…” - Non potrei essere più orgoglioso di giocare per il Chelsea. “Sono rimasto qui senza valutare possibili prestiti. Centrocampista di grande qualità, in molti avrebbero ben accolto il suo arrivo nella rosa azzurra con Antonio Conte che sarebbe stato in grado di valorizzarne le grandi doti tecniche e tattiche. (Spazionapoli.it)