Six Kings Slam, al torneo più ricco del mondo Sinner, Alcaraz e Nadal (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il tennis sbarca in Arabia Saudita. A Riad, dal 16 al 19 ottobre, si giocherà il Six Kings Slam, nuovo torneo in cui si sfideranno i migliori tennisti del mondo per un montepremi senza precedenti. Jannik Sinner, fresco vincitore del Masters 1000 di Shanghai (leggi qui), Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune saranno i protagonisti del torneo-esibizione che non appartiene al circuito Atp, ma che promette ugualmente spettacolo. In palio per i partecipanti c'è il montepremi più ricco di sempre. Ognuno dei tennisti in gara intascherà infatti un milione e mezzo di euro per la sola partecipazione mentre, in caso di vittoria, la cifra si quadruplicherà raggiungendo i 6 milioni. Si tratta, come detto, della cifra più alta di sempre messa in palio da un torneo di tennis.

