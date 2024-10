Calciomercato.it - Scelto Zidane per la panchina: lui ha già detto sì

(Di lunedì 14 ottobre 2024)è il preferito per la, lui è già pronto a dire sì. L’indiscrezione sul possibile ritorno indell’allenatore ex Real Madrid Zinedine, nonostante la prolungata inattività, è ancora fra gli allenatori liberi più appetibili sul mercato. Non potrebbe essere altrimenti con il curriculum che si è fatto alla guida del Real Madrid. Zinedineper la: il tecnico francese pronto a dire sì per tornare ad allenare dopo il Real Madrid (Foto LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico francese, in passato accostato anche alladella Juventus, non ha escluso l’eventuale approdo in Serie A: “Perché no, può succedere di tutto. Adesso sto facendo altre cose, vediamo però sicuro che un’altra volta inmi piacerebbe”. Negli ultimi giorni, però, sarebbe tornato in pressing il Manchester United.