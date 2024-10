Scappa di casa con la pistola del padre, si suicida a 15 anni: ipotesi bullismo (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un 15enne di Senigallia, in provincia di Ancona, si è suicidato in un casolare nella frazione di Montignano, a sud della città marchigiana. Il ragazzo si è allontanato da casa fra le 20:30 e le 21 di ieri sera. Il padre, vigile urbano, si sarebbe immediatamente accorto dell'allontanamento, avvertendo i Carabinieri e dando Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un 15enne di Senigallia, in provincia di Ancona, si èto in un casolare nella frazione di Montignano, a sud della città marchigiana. Il ragazzo si è allontanato dafra le 20:30 e le 21 di ieri sera. Il, vigile urbano, si sarebbe immediatamente accorto dell'allontanamento, avvertendo i Carabinieri e dando

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Senigallia - quindicenne si allontana da casa e si uccide con la pistola del padre : sarebbe stato vittima di bullismo - Erano scattate le ricerche, anche con droni ed elicottero; le scuole avvisate di non far uscire gli alunni. Il sindaco: “Un dolore per tutta la comunità”. Aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. (Bologna.repubblica.it)

Senigallia - quindicenne armato si allontana da casa e si uccide con la pistola del padre : sarebbe stato vittima di bullismo - Erano scattate le ricerche, anche con droni ed elicottero; le scuole avvisate di non far uscire gli alunni. Il sindaco: “Un dolore per tutta la comunità”. (Bologna.repubblica.it)

Scappa di casa con la pistola del padre - 15enne ritrovato morto a Senigallia - Intorno alle 22, il padre si era accorto che Leonardo, il figlio 15enne, non era in casa e che era scomparsa anche la sua pistola di ordinanza. Le ricerche erano scattate dopo l'allarme lanciato dai genitori e sono rimaste circoscritte all'area in cui il minore abitava. AGI - Si sarebbe tolto la vita il quindicenne di Montignano che è uscito di casa la notte scorsa portando con sé la ... (Agi.it)