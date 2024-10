Scadono i termini di custodia, liberi i fedelissimi di Messina Denaro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pene ridotte in appello e una pioggia di scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia cautelare per alcuni fedelissimi di Matteo Messina Denaro che, nelle prossime ore, torneranno liberi. Lo ha deciso la corte d’appello di Palermo, che su indicazione della Cassazione e per il venir meno della circostanza aggravante del reimpiego economico dei proventi dell’attività mafiosa, era chiamata Feedpress.me - Scadono i termini di custodia, liberi i fedelissimi di Messina Denaro Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pene ridotte in appello e una pioggia di scarcerazioni per scadenza deidicautelare per alcunidi Matteoche, nelle prossime ore, torneranno. Lo ha deciso la corte d’appello di Palermo, che su indicazione della Cassazione e per il venir meno della circostanza aggravante del reimpiego economico dei proventi dell’attività mafiosa, era chiamata

