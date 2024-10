Sanità, Ferrante (FI) visita l’ospedale di Polla: “Intervenire sulla carenza di personale” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho voluto visitare l’ospedale di Polla in provincia di Salerno, nell’ambito dell’iniziativa promossa da Forza Italia su indicazione del Segretario nazionale Antonio Tajani, per testimoniare la nostra attenzione verso le strutture sanitarie, a cominciare da quelle situate nelle aree interne. Dal confronto con il direttore sanitario, il personale medico e gli operatori della struttura è emersa una evidente carenza di organico, che inevitabilmente incide sulla qualità dei servizi garantiti a tutto il territorio. È quindi fondamentale Intervenire per mettere la struttura nelle condizioni di operare al meglio a tutela dei pazienti”. Anteprima24.it - Sanità, Ferrante (FI) visita l’ospedale di Polla: “Intervenire sulla carenza di personale” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho volutorediin provincia di Salerno, nell’ambito dell’iniziativa promossa da Forza Italia su indicazione del Segretario nazionale Antonio Tajani, per testimoniare la nostra attenzione verso le strutture sanitarie, a cominciare da quelle situate nelle aree interne. Dal confronto con il direttore sanitario, ilmedico e gli operatori della struttura è emersa una evidentedi organico, che inevitabilmente incidequalità dei servizi garantiti a tutto il territorio. È quindi fondamentaleper mettere la struttura nelle condizioni di operare al meglio a tutela dei pazienti”.

