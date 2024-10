Anteprima24.it - San Giorgio del Sannio, donna precipita dal quarto piano

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ caduta dal balcone deldi un’abitazione di via Aldo Moro, gravissime sarebbero le sue condizioni. Sul posto, in attesa dei soccorsi, sono prontamente intervenuti i Carabinieri della locale stazione. Ancora in corso di accertamento la dinamica dell’accaduto. In ogni caso lata dal balcone dell’abitazione, un volo di circa quindici metri in pieno centro i prossimità di alcune attività commerciali. IN AGGIORNAMENTO L'articolo Sandeldalproviene da Anteprima24.it.