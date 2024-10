Re Carlo snobbato dai premier australiani, nessuno andrà al ricevimento (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – I primi ministri degli Stati australiani non andranno al ricevimento di re Carlo e della regina Camilla, il 21 ottobre a Canberra. In passato, si sarebbe parlato di "affronto". Oggi, invece, 'mutatis mutandis' – si veda anche la recente apertura di Buckingham Palace all'ipotesi che il popolo australiano decida se il Paese debba Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – I primi ministri degli Statinon andranno aldi ree della regina Camilla, il 21 ottobre a Canberra. In passato, si sarebbe parlato di "affronto". Oggi, invece, 'mutatis mutandis' – si veda anche la recente apertura di Buckingham Palace all'ipotesi che il popolo australiano decida se il Paese debba

