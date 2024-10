Ranma 1/2, la recensione: buona la prima per la serie anime reboot di Netflix (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il colosso dello streaming Netflix propone l'attesissimo remake della serie cult delgi anni '90 con un nuovo episodio ogni sabato. La storia? La stessa. L'animazione? Moderna e aggiornata. Yappappà , yappappà , enchanté! Iniziavamo così, con il testo della sigla-tormentone di Ranma 1/2, il nostro speciale in attesa dell'arrivo del già chiacchieratissimo remake targato Netflix e Studio MAPPA - lo stesso che sarà dietro quello di Lady Oscar, una chiara intenzione nell'audiovisivo di recuperare l'immaginario dei cartoni animati anni '90 e non solo dei live action. Questa volta manca la sigla originaria - abbiamo una nuova versione giapponese e una nuova veste grafica accattivante - ma non lo spirito dell'anime, restituito praticamente 1:1 dall'originale. Questo reboot è quindi promosso o bocciato? Scopriamolo insieme. A tutto reboot (anime) Rumiko Takahashi è Movieplayer.it - Ranma 1/2, la recensione: buona la prima per la serie anime reboot di Netflix Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il colosso dello streamingpropone l'attesissimo remake dellacult delgi anni '90 con un nuovo episodio ogni sabato. La storia? La stessa. L'animazione? Moderna e aggiornata. Yappappà , yappappà , enchanté! Iniziavamo così, con il testo della sigla-tormentone di1/2, il nostro speciale in attesa dell'arrivo del già chiacchieratissimo remake targatoe Studio MAPPA - lo stesso che sarà dietro quello di Lady Oscar, una chiara intenzione nell'audiovisivo di recuperare l'immaginario dei cartoni animati anni '90 e non solo dei live action. Questa volta manca la sigla originaria - abbiamo una nuova versione giapponese e una nuova veste grafica accattivante - ma non lo spirito dell', restituito praticamente 1:1 dall'originale. Questoè quindi promosso o bocciato? Scopriamolo insieme. A tutto) Rumiko Takahashi è

