Ragazzo di 15 anni trovato morto in un casale in campagna a Senigallia: era scappato con la pistola del papà vigile urbano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Ragazzo di 15 anni di Sengallia del quale si erano perse le tracce nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre è stato trovato morto in un casale di campagna viino Montignano. Il Leggo.it - Ragazzo di 15 anni trovato morto in un casale in campagna a Senigallia: era scappato con la pistola del papà vigile urbano Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildi 15di Sengallia del quale si erano perse le tracce nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre è statoin undiviino Montignano. Il

