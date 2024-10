Quei 5 Hezbollah italiani grazie a Passaportopoli: i certificati taroccati (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cinque Hezbollah sono diventati cittadini italiani grazie a certificati falsi. Era il 7 maggio quando Il Tempo, raccontava di un magnate libanese che, sfruttando l'amicizia con il premier venezuelano Maduro e le sue strane relazioni in qualche nostro consolato, riusciva a ottenere passaporti per sé e per la sua famiglia, aiutando, nei fatti, persone vicine alla rinomata organizzazione paramilitare islamista. Indiscrezione confermata, in queste ore, dallo stesso ministro degli Esteri Antonio Tajani che, dopo mesi di silenzio, conferma l'esistenza di quel meccanismo distorto, denunciato su queste colonne: «Troppe truffe, sostiene il titolare della Farnesina. Troppi personaggi che organizzano agenzie per regalare la cittadinanza italiana con finti avi». Iltempo.it - Quei 5 Hezbollah italiani grazie a Passaportopoli: i certificati taroccati Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cinquesono diventati cittadinifalsi. Era il 7 maggio quando Il Tempo, raccontava di un magnate libanese che, sfruttando l'amicizia con il premier venezuelano Maduro e le sue strane relazioni in qualche nostro consolato, riusciva a ottenere passaporti per sé e per la sua famiglia, aiutando, nei fatti, persone vicine alla rinomata organizzazione paramilitare islamista. Indiscrezione confermata, in queste ore, dallo stesso ministro degli Esteri Antonio Tajani che, dopo mesi di silenzio, conferma l'esistenza di quel meccanismo distorto, denunciato su queste colonne: «Troppe truffe, sostiene il titolare della Farnesina. Troppi personaggi che organizzano agenzie per regalare la cittadinanza italiana con finti avi».

Unifil - la rabbia di Antonio Tajani : “I soldati italiani in Libano non si toccano - non sono Hezbollah” - I caschi blu hanno il compito di monitorare l’area affinché si rispettino gli accordi internazionali sul disarmo. Unifil, infatti, sta per United Nations Interim Force in Lebanon, ovvero Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite. La situazione è peggiorata, ma i nostri militari non corrono rischi gravi e rimarranno là . (Notizie.com)

Libano - Tajani : “Soldati italiani non si toccano - non sono Hezbollah” - “Non sono Hezbollah i nostri soldati, ma sono portatori di pace. Mi sono rivolto ancora una volta al ministro degli Esteri israeliano e al presidente Herzog per chiedere rispetto per i nostri militari. “E’ inaccettabile quanto accaduto con gli attacchi alle basi Unifil. Continuiamo a mantenere ferma la nostra posizione di condanna per quanto accaduto. (Lapresse.it)