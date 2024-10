Quattro Paesi condannano attacco Unifil (Di lunedì 14 ottobre 2024) 19.35 I ministri degli esteri di Italia, Francia, Germania e Regno Unito hanno espresso "profonda preoccupazione in seguito ai recenti attacchi delle IDF alle basi Unifil che hanno lasciato diversi peacekeeper feriti. Questi attacchi devono cessare immediatamente". Lo afferma una dichiarazione congiunta proposta dal ministro degli esteri Antonio Tajani. "Condanniamo tutte le minacce alla sicurezza di Unifil. Qualsiasi attacco deliberato contro Unifil va contro il diritto umanitario internazionale". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) 19.35 I ministri degli esteri di Italia, Francia, Germania e Regno Unito hanno espresso "profonda preoccupazione in seguito ai recenti attacchi delle IDF alle basiche hanno lasciato diversi peacekeeper feriti. Questi attacchi devono cessare immediatamente". Lo afferma una dichiarazione congiunta proposta dal ministro degli esteri Antonio Tajani. "Condanniamo tutte le minacce alla sicurezza di. Qualsiasideliberato controva contro il diritto umanitario internazionale".

