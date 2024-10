Poliziotti sotto copertura su Telegram sventano rete di pedofili: tra gli arrestati un prete e un agente (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'operazione La Croix per il contrasto al fenomeno della pedopornografia online ha visto impegnata la Polizia di Stato in tutta Italia. Tre persone sono state arrestate e 29 denunciante a piede libero. Fanpage.it - Poliziotti sotto copertura su Telegram sventano rete di pedofili: tra gli arrestati un prete e un agente Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'operazione La Croix per il contrasto al fenomeno della pedopornografia online ha visto impegnata la Polizia di Stato in tutta Italia. Tre persone sono state arrestate e 29 denunciante a piede libero.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Pedopornografia - poliziotti sotto copertura su Telegram sventano rete di pedofili : tra gli arrestati un prete e un agente delle forze dell'ordine - Una rete di pedofili è stata scoperta grazie al lavoro sotto copertura della Polizia di Stato con il coordinamento del Servizio Polizia Postale nell?ambito dell?operazione di... (Ilmessaggero.it)

San Berillo sotto la lente della questura : i poliziotti trovano droga nei muri e sotto i bidoni - Gli agenti della polizia di Stato sono entrati nuovamente in azione nel quartiere San Berillo per cercare stupefacenti nascosti negli anfratti e non solo. L’attività ha visto impegnate le pattuglie del commissariato centrale, gli equipaggi del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale, la... (Cataniatoday.it)

Poliziotti rimandano a casa una donna vittima di violenza per tre volte : “Torni più tardi per la denuncia”. In due sotto inchiesta a Trani - Chiuse le indagini preliminari dopo l’esposto di una donna in allarme perché l’ex marito aveva violato il divieto di avvicinamento e che a Corato, in provincia di Bari, era stata invitata a presentarsi in un altro momento in tre diverse occasioni invece di procedere con urgenza... (Bari.repubblica.it)