Paolo Calabresi si racconta dall'hotel Caruso: I limoni di Ravello? Mi ricordano gli odori della mia infanzia (Di lunedì 14 ottobre 2024) di Emilia Filocamo E' ottobre, ma un ottobre dolce, con il sole ancora insistente ed una luce chiara che confonde ed arriva limpida fino ai divanetti ocra della sala living del Caruso. Oltre il balcone, si scorge netto il profilo della Chiesa di San Giovanni del Toro. Attendo l'attore Paolo Calabresi, che non ha certo bisogno di presentazioni, tra i volti noti premiati all'edizione 2024 di Facce da Spot, tenutasi all'Auditorium Ara Pacis di Roma lo scorso 20 settembre, kermesse ideata da Maximiliano Gigliucci e Graziano Scarabicchi. Calabresi mi raggiunge puntuale per la nostra intervista: gli ho promesso di rubargli non più di cinque minuti ma al Caruso e a Ravello, il tempo è soltanto una definizione, e viene " domato" con un corso diverso, che è tipico del luogo, grazie alla bellezza e ad un'atmosfera che può capire e riconoscere soltanto chi ci vive o chi c'è stato.

