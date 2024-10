Padre Pio aveva un rapporto davvero speciale con l’Arcangelo San Michele (Di lunedì 14 ottobre 2024) Padre Pio era particolarmente devoto dell’Arcangelo San Michele, che spesso interveniva in suo aiuto per difenderlo dagli attacchi del maligno. Padre Pio è un santo molto speciale, ha dedicato la sua intera esistenza a Gesù e ad aiutare anime, dando loro modo di convertirsi. Padre Pio è stato un grande esempio di fede e disciplina, L'articolo Padre Pio aveva un rapporto davvero speciale con l’Arcangelo San Michele proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Padre Pio aveva un rapporto davvero speciale con l’Arcangelo San Michele Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)Pio era particolarmente devoto delSan, che spesso interveniva in suo aiuto per difenderlo dagli attacchi del maligno.Pio è un santo molto, ha dedicato la sua intera esistenza a Gesù e ad aiutare anime, dando loro modo di convertirsi.Pio è stato un grande esempio di fede e disciplina, L'articoloPiounconSanproviene da La Luce di Maria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La dedica speciale di Cristiano Ronaldo : “Questo gol è per mio padre - vorrei che fosse vivo” - Cristiano Ronaldo ha dedicato il gol segnato in Al-Nassr-Al-Rayyan della Champions League asiatica al padre, lo ha fatto nel giorno in cui il papà (scomparso nel 2005) avrebbe compiuto gli anni.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Venditti - parlano il padre della fan disabile : “Non chiamatela ragazza speciale. Antonello si farà perdonare” - Abbiamo poi capito che si era trattato di una incomprensione, magari ingigantita dai social. Durante un suo concerto, un malinteso ha coinvolto Cinzia, una donna con tetraparesi spastica, e suo padre, Ruggiero Vino. Io non ho rancore, tutti sbagliamo sulla Terra». Un gesto di riconciliazione che potrebbe trasformare un episodio spiacevole in un ricordo dolce e speciale per la famiglia Vino. (Thesocialpost.it)

Il padre della spettatrice disabile insultata da Venditti : “Spero che inviti mia figlia al prossimo spettacolo - ma non chiamatela ragazza speciale” - L’intervista a Ruggiero Vino, papà di Cinzia, donna con tetraparesi spastica finita al centro della gaffe del cantautore durante il concerto di Barletta. (Bari.repubblica.it)