Napoli, Simeone nel mirino del Torino: tifosi propongono uno scambio con Samuele Ricci

La scorsa estate il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha chiuso un'operazione importante con il Torino acquistando Alessandro Buongiorno per una cifra di circa 40 milioni di euro. La trattativa è andata a buon fine anche grazie ad Antonio Conte, il quale ha convinto il difensore a vestire la maglia azzurra nonostante l'interesse di L'articolo

Simeone al Torino al posto di Zapata solamente ad una condizione : il Napoli ha le idee chiare - Continua a leggere . I granata devono sostituire Zapata, il "cholito" è soluzione perfetta, col giocatore pronto al trasferimento. Per Giovanni Simeone trattativa aperta tra Torino e Napoli. Ma c'è il nodo cartellino: i partenopei pretendono 15 milioni, non un euro in meno ma il Toro ha proposto 10 milioni. (Fanpage.it)

Ultime Notizie Serie A : Napoli - Calaiò è sicuro : può vincere lo scudetto; il Torino cerca di allontanare le big da Ricci; Inter - oggi in procura Calhanoglu - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)

Torino su Simeone - il Napoli ha già fissato il prezzo - Il trasferimento di Giovanni Simeone al Torino potrebbe concretizzarsi a gennaio; il Napoli avrebbe già fissato il prezzo. Si parla ormai da qualche tempo di … L'articolo Torino su Simeone, il Napoli ha già fissato il prezzo proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)