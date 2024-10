Milano vista dall'alto: l'incredibile salita sulla Torre Branca (Di lunedì 14 ottobre 2024) Venerdì 18 e Sabato 19 ottobre arriva un'occasione imperdibile per salire sulla Torre Branca e immergersi nell’incantevole panorama di Milano e del JustMe.Un balcone privilegiatoLa Torre Branca diventa un vero e proprio balcone privilegiato per godere appieno della bellezza della città Milanotoday.it - Milano vista dall'alto: l'incredibile salita sulla Torre Branca Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Venerdì 18 e Sabato 19 ottobre arriva un'occasione imperdibile per saliree immergersi nell’incantevole panorama die del JustMe.Un balcone privilegiatoLadiventa un vero e proprio balcone privilegiato per godere appieno della bellezza della città

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Milano e Lombardia : piogge torrenziali - strade allagate e fiumi al limite - Maltempo causa chiusure stradali e smottamenti nella provincia di Lecco e Como. La vasca ieri è stata svuotata ed è pronta ad accogliere la piena. A Lecco la situazione è aggravata dall’ennesimo smottamento sulla nuova Lecco-Ballabio, la direttrice che collega la città alla Valsassina, con gravi ripercussioni sulla viabilità da e per il capoluogo manzoniano. (Ilgiorno.it)

Ancora piogge torrenziali su Milano : scatta l’allerta meteo - sorvegliati Seveso e Lambro - Nelle prossime ore Milano si troverà a fare i conti con una nuova ondata di forte meteo avverso. Ancora acqua, ancora pioggia. Ancora maltempo. . A partire dalle 21 di mercoledì 9 ottobre sarà in vigore una allerta meteo di livello arancione - rischio moderato, codice di rischio tre su una scala da. (Milanotoday.it)

Aperitivo con vista alla Torre Branca per la Milano Wine Week - In occasione della Milano Wine Week, giovedì 10 ottobre 2024, si terrà uno degli eventi più esclusivi della stagione: l’aperitivo in cima alla Torre Branca, una straordinaria occasione per ammirare lo skyline di Milano da 108 metri di altezza, accompagnati da una raffinata degustazione di vino... (Milanotoday.it)