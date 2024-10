Luca Barbareschi: “L’Italia non riesce a fare fiction, dovremmo imparare dai turchi”, la reazione di Venier (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ospite di Domenica In, Luca Barbareschi si è lasciato andare a una polemica sulle fiction italiane. Parlando con Furkan Palali, a sua volta concorrente di Ballando con le Stelle e attore in serie tv turche, ha detto: "dovremmo imparare da loro, l'Italia non riesce a fare una fiction". Fanpage.it - Luca Barbareschi: “L’Italia non riesce a fare fiction, dovremmo imparare dai turchi”, la reazione di Venier Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ospite di Domenica In,si è lasciato andare a una polemica sulleitaliane. Parlando con Furkan Palali, a sua volta concorrente di Ballando con le Stelle e attore in serie tv turche, ha detto: "da loro, l'Italia nonuna".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Luca Barbareschi critico con Mediaset e i francesi : le parole che fanno discutere - L’Italia non riesce a fare una fiction, non investiamo nulla. “Le serie turche sono doppiate da schifo ma i turchi sono bravissimi. . Luca Barbareschi ieri pomeriggio è stato ospite di Mara Venier a Domenica In dove ha avuto l’opportunità di fare un discorso che qualcuno ha etichettato come ‘sovranista’. (Biccy.it)

"Volevo trom*are Mara Venier" - la rivelazione shock di Luca Barbareschi - Luca Barbareschi è stato protagonista di un siparietto hot nell'ultima puntata di Domenica In. L'attore e regista, ospite nel salotto di Mara Venier insieme al cast e ai giudici di Ballando con le Stelle, programma di cui è uno dei grandi protagonisti, si è lasciato andare a una rivelazione... (Today.it)

Luca Barbareschi a Ballando : “Abbandonato da mia madre quando avevo 6 anni - penso di non meritare nulla” - Luca Barbareschi, in gara a Ballando con le stelle, si è lasciato andare ad un racconto a cuore aperto: "Quando sto per vincere qualcosa scatta un meccanismo in me che mi porta a credere di non meritarlo".Continua a leggere . (Fanpage.it)