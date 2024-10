Secoloditalia.it - Liguria, sentiment negativo per Orlando: anche sui social Bucci supera l’avversario

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Non solo sondaggi. Marcospopola sui: è in testaper visualizzazioni e interazioni alAndrea. L’ Adnkronos ha consultato la piattaformaData per capire come si stanno orientano i liguri in vista delle regionali di fine ottobre. Ebbene, il centrosinistra pensava e affermava che avrebbe fatto un gol a porta vuota nella Regione e stravincere: ma la realtà parla un’altra lingua. Ecco come sta andando il confronto tra, e le questioni che stanno più a cuore agli elettori., attuale sindaco di Genova, risulta avere un volume di menzioni superiore rispetto al suo rivale, con oltre 9.000 citazioni rispetto alle 8.400 di. Un testa a testa, ma la differenza più significativa emerge quando si analizzano i tassi di interazione.