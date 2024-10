Le Relazioni difettose – «Lascio il mio amore per uno che sembra meglio (al momento)?» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cara Ester, seguo la tua rubrica con interesse da tantissimo tempo, e ho sempre letto le storie che ti arrivano con distacco e razionalità, fiera del mio GAQ, il mio grande amore quieto. Sì, perché definirlo “piccolo”, come il tuo PAQ, significherebbe dirti una bugia. Iodonna.it - Le Relazioni difettose – «Lascio il mio amore per uno che sembra meglio (al momento)?» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cara Ester, seguo la tua rubrica con interesse da tantissimo tempo, e ho sempre letto le storie che ti arrivano con distacco e razionalità, fiera del mio GAQ, il mio grandequieto. Sì, perché definirlo “piccolo”, come il tuo PAQ, significherebbe dirti una bugia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le relazioni che cambiano - ai tempi dell’amore digitale - E quest’ultima generazione non sembra d’accordo con i predecessori rispetto all’utilità delle app di incontri, nonostante queste ultime stiano cercando di fare i salti mortali per adattarsi alle loro esigenze. Per questo, come abbiamo analizzato nel nostro monografico, alcune realtà come Resilia stanno nascendo e stanno offrendo delle risposte: si tratta di piattaforme di coaching, che supportano ... (Giornalettismo.com)

Individuo e società "Disagio - lavoro amore - relazioni : qui si affronta la vita" - Proprio in occasione di uno di questi (la mattina del 10 ottobre) si parlerà dell’impatto della società digitalizzata sulla psiche e del fenomeno dei leoni da tastiera. Il Festival, in programma da lunedì 7 a sabato, è stato presentato dal presidente dell’Ordine David Lazzari. "Veramente un’edizione speciale con 43 eventi - commenta Lazzari - in un tour ideale nei centri d’arte storici della ... (Lanazione.it)

Le Relazioni Difettose – «Perché ha scelto lei e non me?». Storia di un amore tossico - Ti dai formalmente del fesso, ma sotto sotto ti complimenti per la tenacia, la perseveranza. È stato un incontro del tutto platonico, non vissuto, sono tornata a casa (a più di 1000 km di distanza da lui), ma ho iniziato a cullare l’idea di noi nella mia testa e nella mia anima, chiudendo il mio cuore ad altre esperienze. (Iodonna.it)