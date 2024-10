Lazio, parla legale: “Il Fare vigila su discriminazioni, non c’entra con comunità ebraica” (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'avvocato Gentile: "I suoi componenti vanno ad assistere alle partite della Uefa per indicare e segnalare se ci sono comportamenti o gesti razzisti o discriminatori" ''Il Fare (Football Against Racism in Europe) è come un osservatorio contro la discriminazione e non c'entra nulla con la comunità ebraica. Si tratta di un'organizzazione inglese di Londra, che Sbircialanotizia.it - Lazio, parla legale: “Il Fare vigila su discriminazioni, non c’entra con comunità ebraica” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'avvocato Gentile: "I suoi componenti vanno ad assistere alle partite della Uefa per indicare e segnalare se ci sono comportamenti o gesti razzisti o discriminatori" ''Il(Football Against Racism in Europe) è come un osservatorio contro la discriminazione e non c'entra nulla con la. Si tratta di un'organizzazione inglese di Londra, che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lazio - parla legale : “Il Fare vigila su discriminazioni - non c’entra con comunità ebraica” - Si tratta di un'organizzazione inglese di Londra, che ha una serie di compiti, tra cui vigilare sulle discriminazioni, l'omofobia e il razzismo, e ha una convenzione con la Uefa. Quindi i […]. (Adnkronos) – ''Il Fare (Football Against Racism in Europe) è come un osservatorio contro la discriminazione e non c'entra nulla con la comunità ebraica. (Periodicodaily.com)

Sciopero treni - a Firenze tante cancellazioni. Lunghe attese e code di turisti : “Che cosa dobbiamo fare?” - Sul sito di Trenitalia si legge che “I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce, e fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i treni Regionali”. (Lanazione.it)

I cinque migliori bar in cui fare colazione a Parma - I cinque migliori bar e locali in cui fare colazione a Parma. La classifica, dalla quinta alla prima posizione 5 - Pasticceria Bombé, strada Carlo Luigi Farini, 19 a Parma Laboratorio artigianale di Pasticceria dolce e salata, Colazioni, torte personalizzate per eventi, Torte di... (Parmatoday.it)