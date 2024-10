Karima el-Mahroug (Ruby Rubacuori) parla dello scandalo Bunga Bunga e di Berlusconi al Nyt (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Conoscere Berlusconi mi è costato molto”. Karima El-Mahroug, nota con il soprannome di Ruby Rubacuori, è tornata a parlare dello scandalo del cosiddetto “Bunga Bunga” e dell'ex premier italiano Silvio Berlusconi. Il New York Times le ha dedicato un lungo articolo che ripercorre il caso, sottolineando come, dopo 14 anni, i suoi effetti abbiano ancora un impatto sulla vita di El-Mahroug. “Sono stata etichettata come una prostituta minorenne”, ha detto. “Ed è una parola che ti porti dietro come un marchio per sempre”. Tg24.sky.it - Karima el-Mahroug (Ruby Rubacuori) parla dello scandalo Bunga Bunga e di Berlusconi al Nyt Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Conosceremi è costato molto”.El-, nota con il soprannome di, è tornata aredel cosiddetto “” e dell'ex premier italiano Silvio. Il New York Times le ha dedicato un lungo articolo che ripercorre il caso, sottolineando come, dopo 14 anni, i suoi effetti abbiano ancora un impatto sulla vita di El-. “Sono stata etichettata come una prostituta minorenne”, ha detto. “Ed è una parola che ti porti dietro come un marchio per sempre”.

