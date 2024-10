Jannik Sinner e i due tabù ancora da sfatare prima di fine stagione (Di lunedì 14 ottobre 2024) La stagione tennistica si avvicina alla conclusione. I tornei indoor la faranno da padroni e Jannik Sinner è intenzionato a concludere nel miglior modo possibile questa sua fantastica annata. Nel 2024, l’altoatesino ha conquistato ben sette titoli nel massimo circuito internazionale, tra cui due Slam (Australian Open e US Open) e tre Masters1000 (Miami, Cincinnati e Shanghai). Successi di un certo peso che hanno rafforzato la posizione di n.1 del ranking, che infatti Jannik manterrà matematicamente almeno fino a fine anno, con la consegna del trofeo a Torino, sede delle prossime ATP Finals. Al Pala Alpitour, Sinner vorrà essere protagonista, per sfatare uno dei pochi tabù rimasti, ovvero la conquista di un torneo ATP in Italia. Una cosa che, per il momento, ancora non gli è riuscita e farlo in una cornice così prestigiosa sarebbe la ciliegina sulla torta. Oasport.it - Jannik Sinner e i due tabù ancora da sfatare prima di fine stagione Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Latennistica si avvicina alla conclusione. I tornei indoor la faranno da padroni eè intenzionato a concludere nel miglior modo possibile questa sua fantastica annata. Nel 2024, l’altoatesino ha conquistato ben sette titoli nel massimo circuito internazionale, tra cui due Slam (Australian Open e US Open) e tre Masters1000 (Miami, Cincinnati e Shanghai). Successi di un certo peso che hanno rafforzato la posizione di n.1 del ranking, che infattimanterrà matematicamente almeno fino aanno, con la consegna del trofeo a Torino, sede delle prossime ATP Finals. Al Pala Alpitour,vorrà essere protagonista, peruno dei pochirimasti, ovvero la conquista di un torneo ATP in Italia. Una cosa che, per il momento,non gli è riuscita e farlo in una cornice così prestigiosa sarebbe la ciliegina sulla torta.

Adriano Panatta - "è kryptonite per Sinner" : chi è il vero avversario in campo di Jannik - E chi è il più forte? Panatta non ha dubbi: “Sinner ha due anni in più e una maturità già acquisita, quella che Alcaraz sta ancora cercando. Vincere, esattamente ciò che sta facendo e che ha fatto anche ieri contro Djokovic. Ma pochi giorni dopo si è fermato ai quarti di un torneo che vale due volte quello di Pechino, mentre Jannik ha giocato la finale in uno, e ha vinto l'altro. (Liberoquotidiano.it)

Jannik Sinner trionfa su Djokovic a Shanghai : un successo storico - Il primo set si è deciso al tie-break, dove l’italiano ha saputo mantenere i nervi saldi, vincendo 7-6 e guadagnando un vantaggio psicologico cruciale. La vittoria è arrivata con un ace, un simbolo perfetto di come Sinner abbia saputo gestire i momenti cruciali del match. Un break decisivo nel quarto game ha permesso all’italiano di prendere il controllo del set e, con un mix di colpi potenti e ... (Velvetmag.it)

Paolo Bertolucci esalta Jannik Sinner : “E’ una gemma preziosa per tutto lo sport italiano” - “È stato il solito granitico Sinner, con il quale noi continuiamo a stupirci, rendendo facili le cose difficili. Djokovic ha retto un set e poi con quella volée sbagliata nel tie-break il match è finito. Ne ha parlato nel post match a Sky Sport Paolo Bertolucci, voce tecnica dell’emittente ed ex tennista di alto livello. (Oasport.it)