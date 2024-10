Italia Viva perde pezzi: tutta la dirigenza del Nordeuropa dà il benservito a Renzi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con una lettera aperta inviata agli iscritti e agli organi del partito, il presidente di Italia Viva Nordeuropa, Luca Malosti, ha comunicato di aver lasciato il proprio ruolo nel partito e aver restituito la tessera di iscrizione. I componenti della cabina di regia hanno compiuto lo stesso passo, e oltre il 50% degli iscritti territoriali ha restituito la tessera o non l'ha rinnovata. L'Aise ricorda che l'articolazione di IV nel Nordeuropa copre i paesi della Scandinavia e dell'area del Baltico: Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Estonia, Lettonia, e Lituania. Il presidente Luca Malosti e i tre componenti della cabina di regia Emiliano Pinori, Claudio Porfiri e Silvia Restivo erano stati eletti al primo congresso di Italia Viva nel 2023. Iltempo.it - Italia Viva perde pezzi: tutta la dirigenza del Nordeuropa dà il benservito a Renzi Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con una lettera aperta inviata agli iscritti e agli organi del partito, il presidente di, Luca Malosti, ha comunicato di aver lasciato il proprio ruolo nel partito e aver restituito la tessera di iscrizione. I componenti della cabina di regia hanno compiuto lo stesso passo, e oltre il 50% degli iscritti territoriali ha restituito la tessera o non l'ha rinnovata. L'Aise ricorda che l'articolazione di IV nelcopre i paesi della Scandinavia e dell'area del Baltico: Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Estonia, Lettonia, e Lituania. Il presidente Luca Malosti e i tre componenti della cabina di regia Emiliano Pinori, Claudio Porfiri e Silvia Restivo erano stati eletti al primo congresso dinel 2023.

