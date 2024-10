Italia: fa poker a Israele (4-1) e mantiene la vetta della classifica. Doppietta per Di Lorenzo. Pagelle (Di lunedì 14 ottobre 2024) Batticuore per trovare il primo, poi arriva la zampata di Retegui su rigore che spiana la strada all'Italia di Spalletti per un poker rotondo e confortante (4-1) contro Israele. Un poker che conferma l'Italia al primo posto del gruppo 2 di Nations League. Quindi la Doppietta di un ritrovato Di Lorenzo e il sigillo del solito Frattesi L'articolo Italia: fa poker a Israele (4-1) e mantiene la vetta della classifica. Doppietta per Di Lorenzo. Pagelle proviene da Firenze Post. .com - Italia: fa poker a Israele (4-1) e mantiene la vetta della classifica. Doppietta per Di Lorenzo. Pagelle Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Batticuore per trovare il primo, poi arriva la zampata di Retegui su rigore che spiana la strada all'di Spalletti per unrotondo e confortante (4-1) contro. Unche conferma l'al primo posto del gruppo 2 di Nations League. Quindi ladi un ritrovato Die il sigillo del solito Frattesi L'articolo: fa(4-1) elaper Diproviene da Firenze Post.

Nations League 2024 - Italia-Israele 4-1 : poker azzurro per il riscatto - Dall'altro lato Dimarco si incarica della battuta dell'ennesimo corner: stavolta Glazer esce così così e Raspadori prova ad approfittarne, ma il tiro si rivela alto. Ne scaturisce una punizione battuta da Raspadori per la testa di Di Lorenzo, che prende il tempo a Nachmias e insacca il 2-0. Il secondo giro dalla bandierina lo procaccia Cambiaso perdendo il duello con Baltaxa: il portiere ... (Sport.quotidiano.net)

Italia-Israele 4-1 - poker azzurro a Udine - Si riparte con due cambi: Ricci per Fagioli nell'Italia e Jaber al posto Kanichowsky per Israele. Al 34' poker azzurro, altra bellissima azione dell'Italia: Maldini per Udogie, cross arretrato, arriva Di Lorenzo che controlla, calcia e segna la sua doppietta. Il leit motiv dell'incontro non cambia: padroni di casa all'attacco con l'obiettivo di chiudere la partita e ospiti in difesa. (Liberoquotidiano.it)

Poker azzurro in Nations League - Israele travolto 4-1 - Rispetto alla part . In gol Di Lorenzo (doppietta), Retegui e Frattesi, passaggio ai quarti più vicino UDINE - L'Italia vince e convince anche nella quarta giornata di Nations League e consolida il primo posto nel girone: a Udine, Israele travolto 4-1 e passaggio ai quarti di finale sempre più vicino. (Ilgiornaleditalia.it)