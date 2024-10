Sport.periodicodaily.com - Islanda vs Turchia – pronostico, notizie sulle squadre e formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo un’energica rimonta nel secondo tempo, l’può pareggiare con la, leader del Gruppo 4 della Lega B, nell’incontro di lunedì 14 ottobre in UEFA Nations League.Mentre i padroni di casa hanno recuperato un punto dalla partita contro il Galles, le Crescent-Stars sono passate in testa alla classifica con una vittoria in extremis in casa del Montenegro. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le dueDopo essere andata in svantaggio di due gol prima della mezz’ora venerdì, l’sembrava destinata a perdere tre punti nella corsa alle prime due posizioni.