Islanda, lo spettacolo dell’aurora boreale nel cielo di Reykjavik (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella notte tra giovedì e venerdì il cielo sopra Reykjavik, la capitale dell’Islanda, si è colorato con le splendide luci dell’aurora boreale. Il campo magnetico del sole è attualmente al culmine del suo ciclo di 11 anni, rendendo più frequenti le tempeste solari e le aurore boreali. Questo mese il sole ha emesso due forti brillamenti, uno dei quali è stato il più grande dal 2017. Lapresse.it - Islanda, lo spettacolo dell’aurora boreale nel cielo di Reykjavik Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella notte tra giovedì e venerdì ilsopra, la capitale dell’, si è colorato con le splendide luci. Il campo magnetico del sole è attualmente al culmine del suo ciclo di 11 anni, rendendo più frequenti le tempeste solari e le aurore boreali. Questo mese il sole ha emesso due forti brillamenti, uno dei quali è stato il più grande dal 2017.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Usa - le spettacolari immagini dell’aurora boreale - L’Amministrazione Nazionale Oceanica e Atmosferica degli Stati Uniti aveva emesso un allarme per una grave tempesta geomagnetica, dopo che era stata rilevata un’esplosione del sole. Un fenomeno di questo tipo aumenta la possibilità di aurora boreale e può interrompere temporaneamente i segnali elettrici e radio. (Lapresse.it)

Spettacolo dell’aurora boreale in Italia l’11 ottobre 2024 - Le autorità italiane hanno già lanciato avvisi di monitoraggio per eventuali disservizi, sebbene non siano attesi problemi di grande entità. L’Italia, di solito fuori dalle aree interessate dall’aurora boreale, potrebbe essere baciata da questo spettacolo luminoso per alcune ore. L’aurora boreale, un fenomeno naturale mozzafiato solitamente riservato ai cieli delle regioni polari, potrebbe ... (Velvetmag.it)

Il cielo si tinge di rosso nella notte - lo spettacolo dell’aurora boreale su Forlì : l'emozionante video in timelapse - Una notte indimenticabile. La tempesta solare che giovedì notte ha investito anche l'Italia ha regalato una suggestiva aurora boreale anche sulla Romagna. Occhi all'insù verso Nord-Nord Ovest, per un ricordo che resterà indelebile. Francesco Zannoni ha realizzato uno spettacolare video, che... (Forlitoday.it)