350 mila euro per il nodo di scambio inaccessibile ai disabili Il percorso per i non vedenti finisce contro un pannello di ferro

nodo di scambio di Velletri. L’infrastruttura, per anni lasciata in uno stato di degrado, è stata riqualificata grazie a un investimento di 350mila euro da parte di Cotral. Nuove pensiline, arredi, locali per gli autisti del Cotral, la ristrutturazione della facciata, vetrate, pensiline, la videosorveglianza h24 e a breve anche i tornelli.Bello e tutti si sono recati all’inaugurazione, ma nessuno si è accorto che il percorso per i non vendenti, che porta all’ascensore finisce di fronte ad un pannello di ferro, perché l’ascensore non c’è.Il percorso per non vedenti che finisce contro un pannello di ferroA segnalare questa incresciosa situazione è stato il giornalista Andrea Palladino, che sul suo social ha postato i video che sono inequivocabili. Laspunta.it - 350 mila euro per il nodo di scambio inaccessibile ai disabili. Il percorso per i non vedenti finisce contro un pannello di ferro Leggi su Laspunta.it Inaugurato lo scorso 26 marzo il nuovodidi Velletri. L’infrastruttura, per anni lasciata in uno stato di degrado, è stata riqualificata grazie a un investimento di 350da parte di Cotral. Nuove pensiline, arredi, locali per gli autisti del Cotral, la ristrutturazione della facciata, vetrate, pensiline, la videosorveglianza h24 e a breve anche i tornelli.Bello e tutti si sono recati all’inaugurazione, ma nessuno si è accorto che ilper i non vendenti, che porta all’ascensoredi fronte ad undi, perché l’ascensore non c’è.Ilper noncheundiA segnalare questa incresciosa situazione è stato il giornalista Andrea Palladino, che sul suo social ha postato i video che sono inequivocabili.

Potrebbe interessarti anche:

Soldi del patron delle Tv - una 'differenza' di 60mila euro emersa dai riconteggi

Sessanta mila euro di ‘differenza’ sui beni dissequestrati a Pasquale Piccirillo, 60enne, imprenditore operante nei settori sanitario, editoriale, delle telecomunicazioni e immobiliare, a cui sono ...

Stop emendamenti per il Museo Diego Fabbri - Palazzo Portinari e Museo Tradizioni : sfumano 700mila euro

Niente da fare, almeno per ora: sono non ammissibili, in quanto estranei alla materia, i tre emendamenti presentati dalla parlamentare forlivese di Forza Italia, Rosaria Tassinari, al decreto legge ...

Bonus di 10 mila euro subito - respirano le famiglie italiane : come ottenerlo

Confermate alcune agevolazioni statali anche per il 2025. Una serie di bonus che possono permettere alle famiglie beneficiarie di accumulare oltre diecimila euro in un anno La Legge di Bilancio ...

Sicurezza, efficienza e accessibilità nel nuovo nodo di scambio di Velletri. Il nodo di scambio di Velletri rinasce grazie all'intervento di Cotral. Intervento da 350mila euro sul terminal Cotral della Stazione di Velletri. Il nuovo teatro verso l’apertura e la definitiva riabilitazione dopo 18 anni dalla prima pietra. Treni in tilt per un guasto a Roma, ritardi e disagi nel nodo di Bologna. Dal nodo verde a piazza Moro, il Comune di Bari ha fatto i conti: spostati fondi per 16 milioni. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è ilcaffe.tv:) Intervento da 350mila euro sul terminal Cotral della Stazione di Velletri - Con un investimento di 350mila euro, il terminal Cotral della Stazione di Velletri dopo anni di degrado e abbandono cambia volto.