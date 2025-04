Simba La Rue è stato arrestato a Barcellona sarà estradato in Italia per scontare la pena

Italiano Simba La Rue è stato arrestato a Barcellona, in Spagna, da cui verrà riportato in Italia per scontare una pena cumulativa di oltre otto anni per due condanne: la prima a tre anni e nove mesi per violenze e aggressioni compiute nell’estate del 2022 durante uno scontro tra gruppi di trapper, e la seconda a quattro anni e sei mesi per reati connessi a una rissa avvenuta nella stessa estate.“Non era latitante, era a Barcellona per lavoro“, ha spiegato il suo legale, Niccolò Vecchioni, chiarendo di non aver ancora ricevuto il provvedimento sul cumulo pene e sull’esecuzione. Dopo la prima condanna definitiva, Simba La Rue aveva ottenuto un differimento pena per motivi di salute, perché ha da tempo ormai problemi ad una gamba.Subì, infatti, un agguato: era stato accoltellato proprio nell’ambito della “faida” con altri trapper. Metropolitanmagazine.it - Simba La Rue è stato arrestato a Barcellona, sarà estradato in Italia per scontare la pena Leggi su Metropolitanmagazine.it Venerdì il trappernoLaarre, in Spagna, da cui verrà riportato inperunacumulativa di oltre otto anni per due condanne: la prima a tre anni e nove mesi per violenze e aggressioni compiute nell’estate del 2022 durante uno scontro tra gruppi di trapper, e la seconda a quattro anni e sei mesi per reati connessi a una rissa avvenuta nella stessa estate.“Non era latitante, era aper lavoro“, ha spiegato il suo legale, Niccolò Vecchioni, chiarendo di non aver ancora ricevuto il provvedimento sul cumulo pene e sull’esecuzione. Dopo la prima condanna definitiva,La Rue aveva ottenuto un differimentoper motivi di salute, perché ha da tempo ormai problemi ad una gamba.Subì, infatti, un agguato: eraaccoltellato proprio nell’ambito della “faida” con altri trapper.

