Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2025 ore 07:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con un invito alla prudenza sei a ridurre la velocità per chi è in viaggio sulla A1 firenze-tra Attigliano e Orte segnalati i banchi di nebbia con visibilità inferiore a 120 metri al momento della circone risulta scorrevole lungo le principali arterie stradali e autostradali della nostraregolare anche lungo l'intero anello del raccordo anulare della capitale prima andiamo aprosegue la chiusura al transito di via della Pisana per lavori di manutenzione straordinaria tra via di Monte stallonara via di Ponte Galeria In entrambe le direzioni ad eccezione del traffico locale e dei veicoli diretti al consiglio dellail termine del cantiere previsto per 8 maggio chiudiamo con il trasporto marittimo La compagniamar informa che da oggi entra in vigore il nuovo orario per i collegamenti tra Formia e Ventotene e tra Formia e Ponza la nuova programmazione avrà validità fino al 30 Aprile tutti i dettagli sulle corse sono ritorna sul sito o sulla nuova app di Astral infomobilità da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.