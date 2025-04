Berco ritirati i licenziamenti Si torna di nuovo in fabbrica | Speranza dopo mesi di lotta Da Roma un primo passo

dopo una durissima vertenza durata sei mesi, e 350 ore di sciopero, l’accordo siglato giovedì al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a Roma, è stata una vera e propria boccata di ossigeno per i lavoratori di Berco. Innanzitutto per il ritiro della procedura di licenziamento collettivo che riguardava 247 lavoratori, trasformata in un percorso di mobilità volontaria, da parte dell’azienda, e l’impegno per i prossimi quattro anni a salvaguardare gli aspetti occupazionali con l’applicazione della cassa integrazione straordinaria per contratto di solidarietà. "Il ritiro dei licenziamenti è stato un passaggio necessario – sottolinea Massimo Musacci, sindacalista della Rsu Fiom –, perché non potevamo rischiare 247 licenziamenti in una fabbrica che ha già dato, in un paese che ha già dato e in una provincia che ha già dato, dove le situazioni di crisi sono veramente tante". Ilrestodelcarlino.it - Berco, ritirati i licenziamenti. Si torna di nuovo in fabbrica: "Speranza dopo mesi di lotta. Da Roma un primo passo" Leggi su Ilrestodelcarlino.it una durissima vertenza durata sei, e 350 ore di sciopero, l’accordo siglato giovedì al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a, è stata una vera e propria boccata di ossigeno per i lavoratori di. Innanzitutto per il ritiro della procedura di licenziamento collettivo che riguardava 247 lavoratori, trasformata in un percorso di mobilità volontaria, da parte dell’azienda, e l’impegno per i prossimi quattro anni a salvaguardare gli aspetti occupazionali con l’applicazione della cassa integrazione straordinaria per contratto di solidarietà. "Il ritiro deiè stato un passaggio necessario – sottolinea Massimo Musacci, sindacalista della Rsu Fiom –, perché non potevamo rischiare 247in unache ha già dato, in un paese che ha già dato e in una provincia che ha già dato, dove le situazioni di crisi sono veramente tante".

