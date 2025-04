Fabbrizi a Lima per la coppa del Mondo Appuntamento con il ’tiro a volo’

Fabbrizi sarà tra i protagonisti della seconda prova di coppa del Mondo di tiro a volo che si svolgerà a Lima. Nella capitale del le gare si svolgeranno nel Club Las Palmas, già da qualche giorno gremito dei migliori tiratori di Fossa Olimpica e Skeet per gli allenamenti liberi pre-gara. Il 14 aprile sarà il giorno di partenza dall’Italia della Squadra di Fossa Olimpica del direttore tecnico Marco Conti, accompagnata nell’avventura peruviana dal Tecnico Federale Fabrizio Satolli. Ai suoi ordini ci saranno Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone, Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre), Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle), Marialucia Palmitessa (Fiamme Oro) e Alessia Iezzi (Carabinieri). In gara per i punti del Ranking ISSF anche Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro) e Martina Grioni (Carabinieri). Ilrestodelcarlino.it - Fabbrizi a Lima per la coppa del Mondo. Appuntamento con il ’tiro a volo’ Leggi su Ilrestodelcarlino.it L’olimpionico di Monteprandone Massimosarà tra i protagonisti della seconda prova dideldi tiro a volo che si svolgerà a. Nella capitale del le gare si svolgeranno nel Club Las Palmas, già da qualche giorno gremito dei migliori tiratori di Fossa Olimpica e Skeet per gli allenamenti liberi pre-gara. Il 14 aprile sarà il giorno di partenza dall’Italia della Squadra di Fossa Olimpica del direttore tecnico Marco Conti, accompagnata nell’avventura peruviana dal Tecnico Federale Fabrizio Satolli. Ai suoi ordini ci saranno Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Massimo(Carabinieri) di Monteprandone, Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre), Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle), Marialucia Palmitessa (Fiamme Oro) e Alessia Iezzi (Carabinieri). In gara per i punti del Ranking ISSF anche Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro) e Martina Grioni (Carabinieri).

Potrebbe interessarti anche:

Meloni detta la linea. Il centrodestra lima la risoluzione

Prima al Senato, martedì pomeriggio a partire dalle 14.30. La mattina successiva alla Camera. Giorgia Meloni torna in Parlamento, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo, ...

Scherma - il fioretto non tradisce mai. A Lima un Gran Prix a tinte azzurre

Cambiano i commissari tecnici, ma il fioretto italiano continua ad essere protagonista. La musica non è assolutamente cambiata nel nuovo corso di Simone Vanni ed anche in quest’ultimo fine settimana ...

Francisco Lima torna a Roma : dai ricordi del passato al match con il Lecce

L’ex giocatore della Roma, Francisco Lima, ha fatto ritorno a Trigoria, dove ha ammirato tutte le migliorie alla struttura applicate negli ultimi anni. Il brasiliano ha rilasciato un’intervista ai ...

Gli Azzurri in Perù per la seconda Coppa del Mondo ISSF 2025. Fabbrizi conquista l’argento a Monaco. ABU DHABI, TIRO A VOLO, COPPA DI CRISTALLO. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive msn.com:) Fabbrizi a Lima per la coppa del Mondo. Appuntamento con il ’tiro a volo’ - L’olimpionico di Monteprandone Massimo Fabbrizi sarà tra i protagonisti della seconda prova di Coppa del Mondo di tiro a ...