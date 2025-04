Capitale obiettivo comune Siglato il protocollo con Cesena | Se si vince si vince insieme

Cesena, Gian Luca Zattini ed Enzo Lattuca, hanno firmato ufficialmente il protocollo d’intesa che porterà alla candidatura congiunta a Capitale della cultura 2028. La firma è avvenuta in Provincia: "Un luogo simbolo – come ha precisato Lattuca, che ne è anche presidente – del punto d’incontro tra le due città". "Tra gennaio e febbraio – Lattuca ripercorre i fatti – Forlì e Cesena, in maniera inconsapevole e indipendente, stavano maturando la stessa idea: quella di candidarsi al titolo. Quando lo abbiamo saputo, abbiamo immediatamente capito come la possibilità di cimentarci separatamente in un progetto che ci avrebbe messo in competizione sarebbe stata impensabile. Si sarebbe trattato di un’azione grottesca e dannosa, che avrebbe dato un’immagine sbagliata dei nostri rapporti. Ilrestodelcarlino.it - Capitale, obiettivo comune. Siglato il protocollo con Cesena: "Se si vince, si vince insieme" Leggi su Ilrestodelcarlino.it I sindaci di Forlì e, Gian Luca Zattini ed Enzo Lattuca, hanno firmato ufficialmente ild’intesa che porterà alla candidatura congiunta adella cultura 2028. La firma è avvenuta in Provincia: "Un luogo simbolo – come ha precisato Lattuca, che ne è anche presidente – del punto d’incontro tra le due città". "Tra gennaio e febbraio – Lattuca ripercorre i fatti – Forlì e, in maniera inconsapevole e indipendente, stavano maturando la stessa idea: quella di candidarsi al titolo. Quando lo abbiamo saputo, abbiamo immediatamente capito come la possibilità di cimentarci separatamente in un progetto che ci avrebbe messo in competizione sarebbe stata impensabile. Si sarebbe trattato di un’azione grottesca e dannosa, che avrebbe dato un’immagine sbagliata dei nostri rapporti.

Capitale, obiettivo comune. Siglato il protocollo con Cesena: "Se si vince, si vince insieme".

