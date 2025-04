Bimbi autistici Io sono altro

sono 500mila le famiglie che vivono questa realtà con sempre maggiori difficoltà e senso di solitudine. Per contribuire a fare sensibilizzazione, la fondazione Fracta Limina, che aiuta le persone autistiche e le loro famiglie, propone lo spettacolo "Io sono altro, ma non altrove". Appuntamento martedì al teatro La Corte dei miracoli di Melegnano: in mattinata la rappresentazione verrà messa in scena per le scolaresche, mentre la replica delle 20.30 è aperta a tutti gli interessati, con ingresso gratuito. Un viaggio tra parole, musica e immagini: così è organizzato l'evento, al quale collabora la compagnia teatrale "La piccola ribalta". L'introduzione è affidata al presidente di Fracta Limina, Alberto Basso. A salire sul palco sarà anche Giulia, una ragazza autistica che, pur non potendo comunicare verbalmente, ha trovato nel canto un modo per esprimere le proprie emozioni.

