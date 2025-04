Treni bocciati Il Pd sollecita | cambio di passo

Ilgiorno.it - Treni bocciati. Il Pd sollecita: cambio di passo Leggi su Ilgiorno.it I cittadini della provincia di Sondrio sono insoddisfatti del sistema trasporti e il Pd chiede a gran voce una riforma del sistema di mobilità lombardo. Il 51% dei cittadini lombardi dà un giudizio negativo sul trasporto ferroviario regionale di Trenord e solo il 31% ha invece un’opinione positiva. Al contrario, rispetto alla qualità del trasporto pubblico locale (bus urbani ed extraurbani, tram e metropolitane, battelli.) prevale il giudizio positivo (45%) rispetto a quello negativo (41%). Lo dicono i dati di un sondaggio commissionato dal gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale e realizzato da Youtrend a inizio marzo. I lombardi apprezzano il sistema dei trasporti della propria regione: le persone soddisfatte sono nel complesso il 44%, contro un 42% di insoddisfatti. Chi vive nella città metropolitana di Milano e nella provincia di Monza e Brianza, ma anche a Bergamo e Brescia, ha un giudizio piuttosto positivo del sistema trasporti mentre nelle province montane del Nord Ovest (Como, Lecco, Sondrio e Varese) e della bassa (Pavia, Cremona, Lodi e Mantova) il giudizio è negativo.

