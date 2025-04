Perse l’occhio per un pugno di Luca Lucci gli amici di Virgilio Motta | “Colpito per uno striscione”

Virgilio Motta che durante un derby a San Siro ha subito un'aggressione da Luca Lucci (Curva del Milan) e ha perso la vista a un occhio. Lucci venne condannato in Tribunale. Virgilio purtroppo qualche anno dopo si tolse la vita. Leggi su Fanpage.it Elena Berna e Massimiliano Rizza, consigliera e presidente dell'Inter Club "Banda Bagaj", a Fanpage.it ricordano l'amicoche durante un derby a San Siro ha subito un'aggressione da(Curva del Milan) e ha perso la vista a un occhio.venne condannato in Tribunale.purtroppo qualche anno dopo si tolse la vita.

