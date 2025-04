Ingresso Libero | viaggio tra cultura arte e territorio su Radio Valentina

Radio Valentina, il programma “Ingresso Libero”, condotto da Frank Teti: un viaggio settimanale che intreccia arte, cultura, politica, musica e attualità.Al centro della puntata di oggi, temi che parlano di futuro e di radici.Turismo sostenibile e natura:Uno spazio sarà dedicato al progetto di recupero dell’ex tracciato ferroviario Calabro-Lucana, con l’obiettivo di trasformarlo in un suggestivo percorso ciclopedonale. Un’iniziativa che unisce paesaggio, mobilità dolce e sviluppo locale. Ne parlerà in trasmissione Alfonso Grillo, Commissario del Parco Naturale Regionale delle Serre. Laprimapagina.it - “Ingresso Libero”: viaggio tra cultura, arte e territorio su Radio Valentina Leggi su Laprimapagina.it In onda oggi alle 11:00 e in replica domani alla stessa oraIl fine settimana si apre con un appuntamento imperdibile per chi ama lasciarsi ispirare da storie, persone e luoghi che raccontano l’anima della Calabria. Torna oggi alle 11:00, su, il programma “”, condotto da Frank Teti: unsettimanale che intreccia, politica, musica e attualità.Al centro della puntata di oggi, temi che parlano di futuro e di radici.Turismo sostenibile e natura:Uno spazio sarà dedicato al progetto di recupero dell’ex tracciato ferroviario Calabro-Lucana, con l’obiettivo di trasformarlo in un suggestivo percorso ciclopedonale. Un’iniziativa che unisce paesaggio, mobilità dolce e sviluppo locale. Ne parlerà in trasmissione Alfonso Grillo, Commissario del Parco Naturale Regionale delle Serre.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa direbbe oggi Guglielmo Marconi dell' evoluzione della Radio. Il primo mezzo di comunicazione di massa nel Villaggio Globale. Tutti pazzi per la radio. A MediaTelling al Teatro Strelher si é riunito il Gotha della comunicazione.

Il 15 marzo del 1896 così Guglielmo Marconi presentò la richiesta per brevettare il primo prototipo della radio, anticipando di qualche settimana la prima trasmissione radio di Popov. La corsa ...

Vibo Valentia. Proposta di intitolazione a Filippo Stirparo : se ne è parlato oggi su Radio Onda Verde

Oggi pomeriggio tra le 14:30 e le 15:30, nel corso della diretta radiofonica su Radio Onda Verde, è stata rinnovata una proposta che suscita interesse e riflessione per la città di Vibo Valentia. ...

Marracash - in radio da oggi il singolo LEI - cresce l’attesa per il tour negli stadi

LEI, singolo certificato disco d’oro tratto dal nuovo album di Marracash È finita la pace, è da oggi in rotazione radiofonica LEI – singolo certificato disco d’oro tratto dal nuovo album di ...

I Parchi Archeologici della Maremma accolgono la primavera con un viaggio tra arte, cultura e tradizioni. Un viaggio tra cultura e natura, da Palermo a Città del Messico. Viaggio nel "Grande Nord": Patrizia Trinchero racconterà l'antica Terra dei Sami. Il Mudec ospita "Travelogue. Storie di viaggi, migrazioni e diaspore", mostra a ingresso libero. Gianvito Tracquilio, la scrittura come riscatto in un viaggio tra dolore e speranza. Marco Polo. La vita è viaggio. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da ilvescovado.it:) Cultura, 6 aprile torna la #domenicalmuseo: ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali - Domenica 6 aprile si rinnova l’appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del m ...

(A darne comunicazione è msn.com:) Il viaggio di Vega, un diario racconta dolori e avventure - Si intitola ‘Il viaggio di Vega’ lo spettacolo teatrale ... Barco). L’evento è a ingresso libero e gratuito. Il diario di Vega passando di mano in mano, di nipote in nipote, ha attraversato ...

(Come riportato da primonumero.it:) Prima Domenica di aprile al Museo: la cultura si fa spazio tra i colori della primavera. Ingresso libero - L’ingresso, gratuito per tutti i visitatori, sarà un’occasione per celebrare la rinascita della natura e dell’arte, immergendosi nella bellezza del patrimonio culturale Molisano.