Infortunio Thuram si materializza il colpo di scena! Il francese recupera e va verso la titolarità | le ultimissime verso Juve Lecce

Clamoroso colpo di scena a poche ore da Juve Lecce. Questo cambiamento repentino riguarda un interprete bianconero, che potrebbe essere schierato in campo dal 1?.

Stando a quanto espresso da Giovanni Albanese sul proprio profilo X, Khéphren Thuram dovrebbe recuperare dal proprio Infortunio. Allo stato attuale delle cose, questa situazione permette a Igor Tudor di vederlo addirittura dall'inizio nella sfida di domani sera all'Allianz Stadium. Il numero 19 affiancherà Manuel Locatelli.

