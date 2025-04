Lapresse.it - Dazi, Trump ottimista su accordo con Cina: “Xi è un leader molto intelligente”

“Penso che qualcosa di positivo verrà fuori”. Ha risposto così il presidente degli Stati Uniti Donaldparlando della battaglia commerciale in corso con la, descrivendo il presidente Xi Jinping “unbravo, un”. Nel frattempo, la Casa Bianca fa sapere che il tycoon rimane “” sulla possibilità di uncommerciale con Pechino. Il dollaro sarà sempre la valuta di riferimento ha poi aggiunto ildi Washington, sottolineando che “non è stato l’andamento del mercato dei Treasury a spingerlo a una pausa sui”.Avanza possibilità di esenzioni del 10%Sempre sui, il presidente apre alla possibilità di offrire esenzioni aidel 10%, ma insiste che il 10% è la soglia base per cercare di negoziare uncommerciale. I? “Potrebbero esserci un paio di eccezioni per ovvie ragioni, ma direi che il 10% è una soglia” ha detto Donaldai giornalisti a bordo dell’Air Force One in viaggio verso la Florida.