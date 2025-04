Partita sospesa per rissa | Falsità contro di noi

contro del campionato di seconda categoria girone O, andato in scena domenica scorsa fra Junior Gambettola e San Colombano Italtex. Durante la ripresa l'arbitro ha sospeso la gara per i tafferugli scoppiati in campo e poi proseguiti nello spazio che divide il terreno di gioco dalle tribune del 'Comunale' di Gambettola. Il punto focale che sta tenendo banco sono gli insulti razziali che, da parte del San Colombano, si dice siano stati pronunciati nei confronti di due calciatori della squadra ospite. Da parte dello Junior Gambettola da subito è stato sottolineato che nessuno pare avere sentito tali insulti. Il giudice sportivo ha preso provvedimenti nei confronti di entrambe le società e dei due calciatori che sono stati al centro dei primi scontri, ma sul comunicato non si parla in nessun modo di razzismo.

