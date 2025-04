L’amianto nelle macerie Cadono tutte le accuse a Cosmari e imprenditori

macerie del terremoto: tutti assolti. Ieri in tribunale a Macerata si è concluso il maxi processo che vedeva imputati i vertici del Cosmari e tre imprenditori edili, accusati di gestione dei rifiuti non autorizzata. La vicenda era partita dai controlli che i carabinieri forestali e l’Arpam avevano fatto da marzo a ottobre del 2019, rilevando la presenza di fibre di amianto e percentuali troppo alte di solfati e nitrati nelle macerie che il Cosmari stava portando via, a tonnellate, dai luoghi del cratere sismico. Quelle macerie venivano trattate e poi reimpiegate come sottofondi stradali o pavimentazioni, nella convinzione che si trattasse di comuni inerti. Gli accertamenti svolti rivelarono, invece, la presenza di sostanze pericolose, che ne vietavano il riutilizzo, imponendone lo smaltimento nei centri specializzati e che prevedevano anche una serie di cautele particolari nel loro trattamento, nel recupero e nello stoccaggio. Ilrestodelcarlino.it - L’amianto nelle macerie. Cadono tutte le accuse a Cosmari e imprenditori Leggi su Ilrestodelcarlino.it Amianto tra ledel terremoto: tutti assolti. Ieri in tribunale a Macerata si è concluso il maxi processo che vedeva imputati i vertici dele treedili, accusati di gestione dei rifiuti non autorizzata. La vicenda era partita dai controlli che i carabinieri forestali e l’Arpam avevano fatto da marzo a ottobre del 2019, rilevando la presenza di fibre di amianto e percentuali troppo alte di solfati e nitratiche ilstava portando via, a tonnellate, dai luoghi del cratere sismico. Quellevenivano trattate e poi reimpiegate come sottofondi stradali o pavimentazioni, nella convinzione che si trattasse di comuni inerti. Gli accertamenti svolti rivelarono, invece, la presenza di sostanze pericolose, che ne vietavano il riutilizzo, imponendone lo smaltimento nei centri specializzati e che prevedevano anche una serie di cautele particolari nel loro trattamento, nel recupero e nello stoccaggio.

Potrebbe interessarti anche:

Lo scoppio in via Fratelli Gualandi - vigili del fuoco a lavoro per la rimozione delle macerie

Proseguono, in via Fratelli Gualandi, le attività delle squadre dei vigili del fuoco. Gli uomini del comando provinciale dei vigili si stanno occupando di monitoraggio, messa in sicurezza, ...

Gaza - la città di Beit Lahia è un cumulo di macerie : il ritorno degli abitanti dopo il ritiro dell’esercito israeliano – Video

Dopo il cessate il fuoco, gli abitanti di Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza, stanno facendo ritorno nella loro città. Ma le immagini diffuse sui social mostrano ciò che resta: di fatto, un ...

Esplosione in una palazzina a Monteverde - uomo estratto dalle macerie. Ipotesi fuga di gas

Esplosione in una palazzina a Monteverde nella mattinata di domenica 23 marzo. A essere interessato uno stabile composto da piano terra, primo piano e secondo piano. Una deflagrazione avvenuta - ...

L’amianto nelle macerie. Cadono tutte le accuse a Cosmari e imprenditori. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su rainews.it:) “Terrorizzati dall’amianto”, la paura di chi vive a un passo dalle macerie - Il vento spazza le macerie e aumenta il rischio che si disperdano sostanze tossiche. Nel quartiere si teme per l’amianto: una perizia dell’Università di Bari richiesta da alcuni residenti ha ...