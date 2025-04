Artisti salgono in cattedra Il liutaio svela i segreti

liutaio Stefano Trabucchi, artigiano e liutaio di fama nazionale e internazionale e presidente di Confartigianato Imprese Cremona (l’organizzazione dell’incontro arriva proprio dai colleghi della Sezione di Tirano di Confartigianato Imprese Sondrio). Valtellinese di nascita, con una famiglia nel cui sangue scorre musica – noti musicisti sono i fratelli Luca e Giuseppe e il nipote Valerio – Stefano Trabucchi ha fatto fortuna e si è fatto apprezzare a Cremona, città nota in tutto il mondo per la produzione di strumenti ad arco quali violini, viole, violoncelli e contrabbassi. Ilgiorno.it - Artisti salgono in cattedra. Il liutaio svela i segreti Leggi su Ilgiorno.it TIRANOSe fosse un indovinello, non sarebbe tra i più facili, anche perché il "lavoro" dell’ospite che lunedì mattina sarà protagonista dell’incontro che si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto Pinchetti di Tirano non è certo tra i più ordinari. Una personalità, la sua, che per la propria storia e per la propria professione saprà conquistare, in particolare, gli studenti del Liceo Musicale e quelli del Corso per Ebanisti.Si tratta del maestroStefano Trabucchi, artigiano edi fama nazionale e internazionale e presidente di Confartigianato Imprese Cremona (l’organizzazione dell’incontro arriva proprio dai colleghi della Sezione di Tirano di Confartigianato Imprese Sondrio). Valtellinese di nascita, con una famiglia nel cui sangue scorre musica – noti musicisti sono i fratelli Luca e Giuseppe e il nipote Valerio – Stefano Trabucchi ha fatto fortuna e si è fatto apprezzare a Cremona, città nota in tutto il mondo per la produzione di strumenti ad arco quali violini, viole, violoncelli e contrabbassi.

Potrebbe interessarti anche:

Dietrofront di Trump - stop ai dazi per tre mesi. Ma per la Cina salgono al 125%

Donald Trump ha annunciato in serata la sospensione per 90 giorni dei dazi reciproci contro alcuni Paesi, esclusa la Cina, sulla quale anzi Washington ha alzato ulteriormente le tariffe. L’inquilino ...

Trump sospende per 90 giorni i dazi reciproci - ma per Pechino salgono al 125 per cento

Donald Trump ha deciso a sorpresa di sospendere con effetto immediato per 90 giorni l’applicazione delle tariffe reciproche che aveva presentato in pompa magna alla Casa Bianca, tranne che per i ...

Quattro concerti al Don Bosco con artisti nazionali : è il progetto 'Chroma'

Nasce il progetto 'Chroma', pensato e realizzato dalla compagnia teatrale 'I Sacchi di Sabbia' con il coinvolgimento di una quindicina tra detenuti e detenute: 4 concerti di importanti artisti del ...