Blue Prince | Come Accedere al Seminterrato

Seminterrato in Blue Prince è un momento chiave nella tua esplorazione del Monte Holly, necessario per aprire il cammino verso la misteriosa Stanza 46. Tuttavia, questo passaggio richiede attenzione e precisione. In questa guida troverai tutti i passaggi spiegati in modo chiaro per superare senza intoppi questa sezione cruciale.Come Accedere al SeminterratoIl Seminterrato si trova sotto la villa, ma non è visibile né accessibile fin dall'inizio. Per raggiungerlo, devi interagire con le Fondamenta, un'area centrale al piano terra della villa.Per farlo:Recati alle Fondamenta, facilmente riconoscibili per la presenza di un ascensore inattivo al centro.Sul lato destro delle Fondamenta, disegna (drafta) una stanza adiacente. Ma attenzione: non è sufficiente crearne una qualsiasi.

