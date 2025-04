Inter-Cagliari oggi conta anche più del Bayern Monaco

Inter-Cagliari vede la squadra di Inzaghi giocare per la terza volta consecutiva in Serie A alle ore 18, dopo Udinese (2-1) e Parma (2-2). Ma nel tardo pomeriggio di oggi non sarà possibile fare errori, anche perché c’è il Bayern Monaco alle porte.MAI SNOBBARE – Inter-Cagliari è una “partita di mezzo” solo per calendario. Che, vero, la inserisce fra le due partite di Champions League contro il Bayern Monaco, ma non può né deve sminuirne il valore. Altrimenti sarebbero guai grossi. L’Inter si trova al 12 aprile nell’invidiabile situazione di essere prima in Serie A, a un risultato utile dalle semifinali di Champions League e a una vittoria da quella di Coppa Italia. Situazione che vorrebbe vivere qualsiasi club e allenatore al mondo. “Preferire” una competizione a discapito di un’altra, ora, vorrebbe dire rischiare di ritrovarsi col cerino in mano fra un mese e mezzo: è davvero il caso di correrlo? Ovviamente no, motivo per cui bisogna dare il massimo su tutto. Inter-news.it - Inter-Cagliari, oggi conta anche più del Bayern Monaco Leggi su Inter-news.it vede la squadra di Inzaghi giocare per la terza volta consecutiva in Serie A alle ore 18, dopo Udinese (2-1) e Parma (2-2). Ma nel tardo pomeriggio dinon sarà possibile fare errori,perché c’è ilalle porte.MAI SNOBBARE –è una “partita di mezzo” solo per calendario. Che, vero, la inserisce fra le due partite di Champions League contro il, ma non può né deve sminuirne il valore. Altrimenti sarebbero guai grossi. L’si trova al 12 aprile nell’invidiabile situazione di essere prima in Serie A, a un risultato utile dalle semifinali di Champions League e a una vittoria da quella di Coppa Italia. Situazione che vorrebbe vivere qualsiasi club e allenatore al mondo. “Preferire” una competizione a discapito di un’altra, ora, vorrebbe dire rischiare di ritrovarsi col cerino in mano fra un mese e mezzo: è davvero il caso di correrlo? Ovviamente no, motivo per cui bisogna dare il massimo su tutto.

