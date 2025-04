Via al programma Gravel escape Obiettivo | far vincere l’inclusione

programma della Valchiavenna Gravel escape. Una manifestazione per tutti, un inno allo sport, alla condivisione e all’inclusione, divertente e con una finalità sociale: questo e tanto altro ancora è la Valchiavenna Gravel escape in programma nella valle del Mera il 10 e l’11 maggio. La proposta del Consorzio turistico Valchiavenna, organizzatore dell’evento insieme alla Polisportiva Chiavennese e ad un gruppo affiatato di volontari, è una pedalata sulle strade sterrate della valle del Mera, in un paesaggio splendido, che ciascuno potrà scegliere di vivere al suo ritmo e con il mezzo che preferisce, Gravel, mountain bike o e-bike. I percorsi sono a sorpresa e saranno svelati pochi giorni prima ma si conoscono già le tre le distanze: 50, 80 e 100 chilometri. Non ci saranno vincitori perché tutti i partecipanti saranno protagonisti. Ilgiorno.it - Via al programma Gravel escape. Obiettivo: far vincere l’inclusione Leggi su Ilgiorno.it Svelato ildella Valchiavenna. Una manifestazione per tutti, un inno allo sport, alla condivisione e al, divertente e con una finalità sociale: questo e tanto altro ancora è la Valchiavennainnella valle del Mera il 10 e l’11 maggio. La proposta del Consorzio turistico Valchiavenna, organizzatore dell’evento insieme alla Polisportiva Chiavennese e ad un gruppo affiatato di volontari, è una pedalata sulle strade sterrate della valle del Mera, in un paesaggio splendido, che ciascuno potrà scegliere di vivere al suo ritmo e con il mezzo che preferisce,, mountain bike o e-bike. I percorsi sono a sorpresa e saranno svelati pochi giorni prima ma si conoscono già le tre le distanze: 50, 80 e 100 chilometri. Non ci saranno vincitori perché tutti i partecipanti saranno protagonisti.

