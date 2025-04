Lidentita.it - Torino Spazio Pubblico per ridare bellezza e pulizia alla città

Leggi su Lidentita.it

Carte, mozziconi di sigaretta, fazzoletti usati e molto altro sono spesso abbandonati per le strade, nelle aiuole, nelle piazze, nel verde della, ma anche all’interno della metropolitana o dei centri commerciali. E’ una delle manifestazioni che racconta la maleducazione, la non curanza, il non rispetto per l’ambiente che ci circonda che non appartiene ad .perL'Identità.