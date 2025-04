Domani in piazza c’è il Lions Day | | Dal campo sociale alla cultura

Lions Day. Si tratta dell’appuntamento che coinvolge tutti i soci dell’associazione di service. Il Lions Day si svolgerà domenica nel centro cittadino ed è stato presentato ieri nella sala De Carolis e Ferri dalle autorità lionistiche coordinate dalla referente dell’evento Maria Elma Grilli. Presenti tre presidenti dei tre Club del Piceno: Francesca Pantaloni del Lions Club Host di Ascoli, Roberto Camaiani del Lions Club Urbs Turrita e Pietro Cimaroli del Club Colli truentini. Presente anche il presidente di Circoscrizione Roberto Accardi che ha portato il saluto del Governatore Mario Boccaccini, l’officer distrettuale Giacomo Galli, il maestro Ada Gentile e Francesco Corimbi del Leo Club ‘Costantino Rozzi’ in rappresentanza della presidente Maria Vittoria Tranquilli. Ilrestodelcarlino.it - Domani in piazza c’è il Lions Day:: "Dal campo sociale alla cultura" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sarà la città di Ascoli, ad ospitare l’edizione 2025 delDay. Si tratta dell’appuntamento che coinvolge tutti i soci dell’associazione di service. IlDay si svolgerà domenica nel centro cittadino ed è stato presentato ieri nella sala De Carolis e Ferri dalle autorità lionistiche coordinate dreferente dell’evento Maria Elma Grilli. Presenti tre presidenti dei tre Club del Piceno: Francesca Pantaloni delClub Host di Ascoli, Roberto Camaiani delClub Urbs Turrita e Pietro Cimaroli del Club Colli truentini. Presente anche il presidente di Circoscrizione Roberto Accardi che ha portato il saluto del Governatore Mario Boccaccini, l’officer distrettuale Giacomo Galli, il maestro Ada Gentile e Francesco Corimbi del Leo Club ‘Costantino Rozzi’ in rappresentanza della presidente Maria Vittoria Tranquilli.

