75 coltellate sui social il macabro spettacolo dell’inconsapevolezza

75 coltellate. Settantacinque. Pensate quanto sia atroce ricevere una coltellata soltanto (ma anche quanto sia atroce darla, ciò che a chi scrive rimane inspiegabile), e poi moltiplicate per settantacinque. Queste coltellate, settantacinque, hanno stroncato la vita di Giulia Cecchettin, e come tutti sappiamo ad infliggerle è stato il suo ex-ragazzo, Filippo Turetta. Come se non .

