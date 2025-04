Ilrestodelcarlino.it - Serata di emozioni con Lucio Sestili. Poi attestati ai commercianti storici

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ stata unaricca dicon il grandegrande protagonista assieme ad oltre quarantadel centro storico. L’appuntamento voluto dall’amministrazione comunale nella Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani, infatti è servito per presentare il libro ‘Il terzo occhio’ del conosciutissimo ristoratore e sommelier ascolano, titolare del ‘Kursaal’, ma anche per premiare le storiche famiglie di esercenti ascolani. Presenti il sindaco Marco Fioravanti, gli assessori Nico Stallone e Laura Trontini, è stato illustrato il libro diche racconta la sua storia ma anche tanta storia della città. "In questo libro c’è tutta la mia vita, la famiglia, il mio lavoro e gli amici – ha dichiarato– L’ho scritto durante il lockdown causato dal Covid, perché non mi è mai piaciuto stare con le mani in mano.